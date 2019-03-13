東方日報B1：金融科技殺埋身　銀行1/4後勤恐飯碗不保

香港銀行積極向金融科技轉型，業界憂慮過往多年傳統「金飯碗」不保。香港銀行僱員協會發言人鍾逸傑接受專訪時坦言，銀行界約有4分之1後勤職位，最終會被科技淘汰，提醒從業員進修科技知識外，亦可轉攻財富管理等技術性崗位，增加競爭力。



他指出，銀行界職員近年普遍月薪介乎2萬至3萬元，年假約有18至22天。專才招聘公司Robert Half統計顯示，銀行從業員上個財政年度最多可獲3個月工資作為年終獎金，可見銀行職位仍被譽為「金飯碗」。



不過，隨着科技進步提升各行各業生產力，鍾逸傑估計，銀行業約有4分之1的低技術工種，將會陸續被金融科技所取代，如資料輸入員、客戶服務中心及分行職員等。據了解，現有多間大型銀行與科技公司合作，逐步利用文字辨識等科技，處理大量繁複的內部文件，節省行政成本。



據香港政府統計處去年第3季數據，本地銀行就業人數為10.38萬人，甚至高於投資公司、證券及保險的從業員總和，但數據未有詳細列出不同職位或工種的比例。



展望今年，金融市場仍面對大量不穩定因素，安俊人力資源顧問董事總經理周綺萍指出，雖未見金融危機引發銀行界裁員潮，但部分全球性大型銀行的國際業務表現欠佳，不排除拖累香港區陸續削減職位以控制成本。



鍾逸傑則認為，銀行業界人士毋須過分憂慮，只要懂得善用銀行知識，並嘗試了解金融科技的發展，反而可利用過去的工作經驗及知識，協助無銀行背景的科技專才，將新科技應用於銀行不同範疇的業務，亦可積極要求調動至其他職位。



事實上，銀行界有不少職位難被科技撼動。他解釋，自2008年爆發金融海嘯以來，監管機構對銀行的風險管理愈趨嚴緊，過去10年，銀行業新增超過一萬個合規及反洗黑錢風險管理相關職位，由於科技並不能夠培養出專業的銀行知識，直言市場不能過分「神化」金融科技。



他又指，近年不少本地銀行由傳統零售銀行，轉攻高淨值客戶市場，如私人銀行及財富管理等高端服務，雖然入職門檻亦相對較高，但此類着重客戶關係的服務，最難被科技取替。



Robert Half香港執行總裁Adam Johnston則認為，中期而言，銀行界未有大規模裁員的迫切性，而且虛擬銀行即將獲發牌，正式面世後會有更多相關職位空缺，若從業員具備電子商務或資訊科技知識，未來發展會更具優勢。

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