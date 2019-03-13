王昕媛：復旦張江盈利增長可觀

國泰君安國際(投資諮詢部)聯席董事王昕媛在東方產經「專家點評」專欄表示，上周本專欄建議大家關注科創板，我們還推薦復星醫藥(02196)。本周第一批提交科創板上市的企業名單已經出爐，其中，有一家港股上市企業──復旦張江(01349)，另六家內地企業包括：江蘇北人、金達萊、先臨三維、大力電工、力源信息及浪潮信息。



具體事件如下：3月8日收市後，復旦張江發布公告，公司董事會同日通過決議，擬申請A股科創板上市，配發及發行不超過1.2億股每股面值人民幣0.1元的A股，集資額(扣除發行費用後)約人民幣6.5億元。集資用途主要用於海姆泊芬美國註冊項目(2.3億元)；生物醫藥創新研發持續發展項目(2.4億元)；及收購泰州復旦張江(1.8億元)。



同時，公司披露，A股發行後，未來三年每年的現金分紅比率不低於10%，三年的股價穩定方案(發行3年內，若連續20天股價低於1倍PB，且公司滿足回購增持規定，採取穩定股價措施)。



目前復旦張江的第一大股東，持股比例為22.77%，第二大股東是上海醫藥(02607)持股比例也是22.77%。前期有一則公告耐人尋味，2月28日上海醫藥公告終止與復旦張江合作研發的「重組人腫瘤壞死因子受體突變體-Fc融合蛋白注射液」及「注射用多替泊芬」兩個項目的臨床研究，兩個項目累計投入1.27億元。不過，復旦張江上科創板後，第二大股東上海醫藥未來是否會減持。



不過，就公司基本面來看，還算紮實。公司目前的收入及利潤增速相對高，2018年收入按年增48%至7.4億元，利潤增長100%至1.5億元，研發支出1.14億元。不過，市場上覆蓋公司的分析員不多，現價對應公司2019年及2020年預期市盈率28.8倍及25.2倍。



國泰君安國際(投資諮詢部)聯席董事 王昕媛(作者為註冊持牌人士，本人及其聯繫者並未擁有上文提及或評論的上市法團的任何財務權益，持牌號碼：AQA458)

─ ─ ─ ─ ─ ─

「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



「互聯餘額」數據，助你掌握北水動向

http://money18.on.cc/connect/dqb.html

