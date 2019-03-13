皮海洲：開放科創板建議有待完善

獨立財經評論員皮海洲在東方產經「專家點評」專欄表示，在萬眾期待的內地科創板列車即將啟程之際，香港交易所(00388)行政總裁李小加就科創板及註冊制給出了自己的建議。李小加提交建議之一是，允許國際投資者通過滬港通參與科創板發行，使其更加市場化和國際化。



如果要看待李小加提出的「允許國際投資者通過滬港通參與科創板發行」建議，個人認為這是一個非常好的建議，值得內地監管者予以重視，因該建議可營造一個多贏的局面。



首先是可以為科創板的發展引入國際投資者，擴大科創板的投資者隊伍，有助科創板發展。畢竟對任何一個市場來說，要發展就離不開投資者參與，沒有投資者參與的市場，就不是一個真正的市場，也就更加談不上發展。所以「允許國際投資者通過滬港通參與科創板發行」，這就為科創板引進國際投資者，這對於科創板的發展來說，當然是求之不得的好事，明顯有利於科創板發展。



其次是，這建議有利於充分發揮香港內地兩地市場互聯互通功能，賦予滬港通以新的內涵，讓滬港通在兩地互聯互通中發揮更大的作用。畢竟香港與內地股票市場已經實現互聯互通，內地投資者可以通過港股通的渠道投資港股，而香港的投資者也可以通過滬股通與深股通渠道來投資內地股市。



如今，上交所將推出科創板，支持科技創新型企業的發展，從滬港通角度來說，完全可以將科創板公司納入到滬股通的標的內，這既是對滬港通內容的一種豐富，同時也通過滬港通渠道為科創板引入了國際投資者。



其三，對於國際投資者來說，「允許國際投資者通過滬港通參與科創板發行」也有利於擴大國際投資者的投資範圍，給國際投資者提供更多的選擇，這也是國際投資者樂意看到的事情。由於A股市場一直有着「新股不敗」的說法，「允許國際投資者通過滬港通參與科創板發行」就意味着國際投資者參與科創板發行，獲得了一個通過「打新」(投資新股)來賺錢的機會。



其四，這建議也有利於在科創板形成理性投資的投資理念。內地的投資者總體上並不成熟，在投資過程中往往表現為一種投機炒作。尤其是「打新」的時候，甚至根本就不考慮上市公司的基本面而盲目「打新」。



作為國際市場上的投資者，在這方面會理性許多。因此，允許國際投資者通過滬港通參與科創板發行，這就會給科創板帶來一些理性的因素，讓理性投資在科創板逐步扎根、發芽，並實現最終的開花結果。



不過，儘管這是一個不錯的建議，但顯然還有值得完善的地方。那就是將「參與科創板發行」改為「參與科創板交易」。如果只是參與發行，那就是典型的與內地投資者爭利了，作為內地投資者，顯然不歡迎這樣的國際投資者。



相反，如果是參與科創板交易的話，顯然更能凸顯上述四方面的積極意義，也更能贏得內地投資者的支持，這也更能讓該建議獲得內地監管者的採納。因此，將「允許國際投資者通過滬港通參與科創板發行」修改為「允許國際投資者通過滬港通參與科創板交易」是很有必要的。

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