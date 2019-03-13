袁沛儀：金價反彈　利澳紐元回升

交通銀行香港分行策略師袁沛儀在東方產經「專家點評」專欄表示，參考美國PMI及聰明錢指數增長，料美股增長將見回落，估計避險資產再次受捧：美國十年期債息回落，美元兌日圓下試109.70，美元兌瑞郎下試0.9930。



金價跌勢放緩，料將重返1,320美元，利好澳元；加上技術上貼近保力加通道底，料澳元將回升。不過，基本面沒變，料上升空間有限，0.72見阻力。紐元料跟隨上，反覆上試0.6870。



市場仍然觀望油組何時公布進一步減產計劃，但該預期利好油價回穩。然而，兩大原油消費國美國及印度，將面對經濟增長放緩，料原油需求也將回落，油價60美元見重要阻力，估計美元兌加元在1.3250至1.3570區間整固。



聯儲局近期有不少官員繼續放鴿，參考目前利率期貨顯示，市場認為今年官方利率維持不變，料美元無方向，短線美匯指數繼續在96.5附近窄幅上落。



歐洲央行有意於今年重新推出定向長期再融資操作(TLTRO)，加上技術上MACD呈轉弱信號，料短線小幅下試1.1270。英國脫歐仍然周旋在北愛爾蘭邊境問題上，料英鎊仍然在1.32持續膠着。

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