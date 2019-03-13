【名家筆陣】何濼生：粵港澳不存惡性競爭

坊間不少人對大灣區規劃有保留，這固然反映不少港人對中央政府不信任，但同時亦反映中央政府在大灣區規劃方面的推廣或有缺失。



首先，即使是支持者甚至特區政府官員，不時在論述大灣區規劃時，仍視大灣區是在香港以外的地方。但其實香港本身也是大灣區的一部分，因此叫香港的年輕人「走進大灣區」根本是講不通。此外，有人指所謂大灣，其實是珠江口而非海灣，故奇怪當局不正名為珠三角城市群。



其實當局稱珠三角城市群為大灣區，旨在與東京灣區、三藩市灣區、紐約灣區等作比較，以便自我砥礪和對照學習。東京灣區、三藩市灣區、紐約灣區等都是高增值產業或高新科技的示範區，在經濟學的範疇，有群聚效益(agglomeration economies)之說，而且理論和實證的文獻亦豐富。



實證資料顯示，這類城市群不單是生產值高，而且往往是全國創新的引擎。當中的三藩市灣區，以區區七百七十萬的人口，產值竟高達8,200億美元。東京和紐約灣區人口密集，分別為近四千四百萬和二千四百萬，產值亦高達1.86萬億和1.83萬億美元。



筆者看過一篇評論文章，斥大灣區規劃為假大空，說看完整個粵港澳大灣區發展規劃綱要，都看不出甚麼頭緒；香港本來就是國際金融中心和仲裁中心，也是航運中心，有計劃沒計劃都是一樣。然而，筆者對這樣評價並不苟同。筆者讚賞這個綱要，就是因為它順應市場和比較優勢，不以長官意志亂劃一通！



另外，又有文章指綱要既「支持香港機場第三跑道建設」，又支持「澳門機場改擴建」，更加支持「實施廣州、深圳等機場改擴建，開展廣州新機場前期研究工作」，分明就是容許城市機場之間加劇惡性競爭。但是，有沒有想過二十年後旅客和貨運的需求呢？規劃要有遠見。倫敦現時有六個機場，去年處理一億七千七百萬多旅客，六個機場都在64里範圍之內，是不是惡性競爭？



又有人說：香港是被規劃，跟其他十個城市融合，是不是叫香港配合其他城市發展，會不會利人損己？其實，大灣區的概念確是希望區內每個城市都常以整個區域的發展為念，但核心還是自己做好自己的工作。香港不是要做別的事情，反而是要做好我們最擅長的事情。



有人會問：果如是，大灣區規劃要來何用？大灣區是一個國家，兩種制度，三個法域或法律適用地區，和三個關稅區，流通三種貨幣，要區內十一個城市互相配合共建區內繁榮，是不是很艱巨？



答案是：正正因為現存不少互相溝通互相流通的障礙，規劃旨在政策層面、制度層面掃除互利合作的障礙。因此，大灣區規劃主要涉及各地政府和各級政府的工作；企業和個人只須坐享其成，把握當中帶來的機遇。



珠海學院商學院院長 何濼生

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