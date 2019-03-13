西證國際：銳意減產　油價有支持

西證國際市場研究部在東方產經「專家點評」專欄表示，英國議會就脫歐協議修改方案再次進行投票，雖然周一有傳聞指歐盟同意修改協議給予英國部分法定權力，但周二執筆時仍未有結果。有報道指，英國內部分歧嚴重，2月時民眾對無協議脫歐的支持率較1月增加6個百分點至44%，或顯示民眾不想內耗討論協議而希望明確未來路徑，首相文翠珊想迫使議員支持其協議之算盤或不成事。



若脫歐協議再次遭大比數否決，其後將進行無協議脫歐之表決，但該動議相信也會遭大比數否決；而若無協議脫歐也遭否決，議會隨後將就是否延期脫歐進行表決，相信為最大機會出現之情況。



沙特能源部長上周末表示，4月的會議上調整產量政策還為時尚早，因中美若達成貿易協議，需求將不是問題。此外，有傳聞指「OPEC+」(即油組及非油組成員國)或將減產協議延長至今年底。



另一方面，此前沙特之原油日產量從一月的1,024萬桶下降至3月的980萬桶，而4月也預期將繼續維持在1,000萬桶以下，而俄羅斯也表明將加快減產力度以提高執行率。周三OPEC將發布月度原油市場報告，鑑於預期減產力度有所加強，油價料可挑戰每桶60美元。

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