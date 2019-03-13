盧曉暘：美元回落帶來重大機會

自上周五美國公布遠差於預期的就業報告後，美元從上周初開展的強勢明顯反轉了。無他，技術上美匯指數於上周五也是升到了明顯阻力區，阻力區在去年高點97.70至97.90水平，這水平去年曾經被上試過3次都未能成功突破，證明空頭壓力是很大。目前上周非常差的非農數據公布後，基本上確認了美元轉弱的勢頭，短期似乎不可能上破98水平。



上周本欄也提到歐元還沒結束區間震盪行情，所以每次跌到近1.12時反而是做好的機會。也曾提過利用日線圖保力加通道，等待匯價跌至下線反彈1至2個交易日後，或會是比較好的博反彈機會。言猶在耳，歐元上周五趁非農數據疲弱，出現了一波明顯反彈，本周一剛巧就是到了保力加通道下線後反彈的第二天，短期歐元傾向仍有反彈空間，估計最少能到達通道中線(現價約1.132)水平。



另外，美匯開始回落，也有利於近一季度特別強勢的非美資產或貨幣，當中比較明顯受惠的是金價以及離岸人民幣的走勢。中港股市在上周四、五稍稍回調後，本周回來已經快速反彈，也跟美元轉弱有關，本周以美元回落作為操作方針會是比較合適的策略。



技術上，美元兌離岸人民幣明顯在下跌行情中，近期反彈回到20天線附近，本周開始有回落的迹象。如果日線圖收盤價(以美東時間計)跌破了5日新低點出現一根明顯陰線，估計有可能啟動新一輪美元兌離岸人民幣的跌勢。今年上半年人民幣回升仍然會是主調，主要是MSCI把A股納入因子從5%提升到20%，估計外資會陸續於今年流入中港股市，對人民幣匯價也相對利好。



此外，金價也傾向持續上升。近期金價在20天線附近掙扎，周一已出現日線圖的大陽線曾再度升破1,300美元。在聯儲局明顯轉鴿，加上歐洲央行以至各大央行也轉向寬鬆傾向之後，基本面是有利於近五年在1,030至1,350美元之間來回震盪的金價出現一波比較大幅的牛市趨勢。



如果金價上破上周非農報告後的高點1,301美元，證明市場是重新看好黃金，並不是單純因為單獨差於預期的非農報告所致，那升勢將會更加健康。



外匯分析師 盧曉暘

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