美股道指續跌　波音挫逾7%

美股個別發展，受波音公司急跌拖累，道指曾挫逾百點，最新報25,593點，跌57點或0.22%；標指報2,796點，升13點或0.48%；納指報7,609點，升51點或0.68%。



儘管波音堅稱對737 MAX機型的安全「有充分信心」，惟股價連日下挫，暫跌超過7%。



陸續有國家對該機型下逐客令。歐洲航空安全局(EASA)宣布，停飛所有波音737 MAX型號客機。中國、印尼、印度、英國、澳洲、馬來西亞、新加坡、阿曼、巴西及墨西哥等國亦決定暫時停飛該款客機。



科技股做好，蘋果公司升1.3%；英特爾及微軟升0.8%。谷歌母公司Alphabet升2%；亞馬遜升0.4%；Facebook升0.3%。



摩根士丹利調低電動車生產商特斯拉(Tesla)的目標價至260美元，並削其首季付運預測23%。Tesla股價跌2.2%，至284美元水平。



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