持續走資！金管局再出手買入39.25億港元捍聯匯

港元匯價再度觸及7.85弱方兌換保證，香港金融管理局繼上周五(3月8日)紐約時段(香港時間上周六凌晨)出手後，再次買入39.25億港元，以捍衞聯繫匯率機制。



回看金管局上周出手買入15.07億港元，為今年以來首度入市，對上一次為去年8月底。銀行界當時已預計，短期內相關行動陸續有來。



香港奉行聯繫匯率逾30年，並有機制加以捍衞；金管局承諾在每美元兌7.75港元水平，買入美元並沽出港元，此稱為「強方兌換保證」；另同時承諾在每美元兌7.85港元，買入港元沽出美元，此則稱為「弱方兌換保證」。



金管局曾於去年4月至8月期間，作出三輪入市行動，合共買入1,034億港元，而年內香港銀行體系結餘有接近六成資金流走。不過，該局多次強調，香港的銀行持有總額達1萬億港元的外匯基金票據，可作資金流走的緩衝。

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