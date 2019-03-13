新債王警告︰美國通脹和長期利率將上升

有「新債王」之稱、DoubleLine Capital行政總裁岡拉克(Jeffrey Gundlach)在投資者網絡直播會上警告，美國通脹會保持上升，而除非聯儲局重新推量化寬鬆(QE)政策，否則美國長期利率將上升；並預言，美元下一個大走勢將是下跌，並將對大宗商品和黃金價格形成支撐。



岡拉克最新言論暗示美國經濟可能陷入惡性循環。而他這次直播會的題目是「通往地獄的高速公路」，很聳人聽聞。



他指出，近期美股大漲，源於聯儲局貨幣政策立場由量化緊縮(QT)來了個180度大轉彎，他相信聯儲局將保持3.5萬億美元的資產負債表規模，相較目前降至約4萬億美元，代表「縮表」將盡快停止，理由很簡單，就是「聯儲局可能意識到沒有其他人想買釋放到市場上的債券」。



他更預期，更長期限的美債孳息率曲線不太可能在下一次經濟衰退中倒掛，例如5年和10年期債息曲線可能重新陡峭化，而5年期和30年期孳息率曲線趨陡，意味長期利率甚至在出現經濟衰退的情況下可能也會上升。



這也代表美國政府在經濟衰退期間的償債成本更高，岡拉克稱，美國債務無休止地增長，很令人困擾。



他預期，今年美股將收跌並跌破去年末低位，聯儲局將要推遲到明年才再可能加息，美元跌勢將再呈。在投資建議上，他推薦配置新興市場股票，而非美股，並預測中國央行的刺激措施會令銅價上漲。



Gundlach今次並給出兩個觀察美國經濟衰退風險的指示信號。1、美國消費者的預期與現況指數之間差值在不斷擴大，如果現況指數開始下跌，可能預示衰退。2、美國去年12月零售銷售意外環比跌入負增長，雖然1月數據經歷了大幅反彈，重回正增長，但過去6個月的均值大幅下滑，成為潛在衰退風險的第2個信號。



要留意，最新美國2月消費物價指數(CPI)按年放緩至升1.5%，低過預期的1.6%。而根據紐約聯邦儲備銀行的月度消費者預期調查，2月份美國家庭對3年後通脹率的預期中值為2.8%。





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