美NOPEC立法疑雲籠罩「能源達沃斯」　油價持續反覆

外媒消息，多名石油輸出國組織(OPEC)官員在出席「劍橋能源周」(IHS CERAWeek)年會時，對美國眾議院已經通過、正等參議院和總統定奪的反石油生產與出口壟斷(NOPEC)法案表示關注。據報，特朗普政府仍對法案「舉棋不定」。



劍橋能源周有「能源達沃斯」之稱，已成為油組與美國頁岩油生產商之間的非正式溝通渠道。據報，OPEC就NOPEC立法警告華爾街大行，稱立法將打開原油的「水龍頭」，造成油價崩潰。



OPEC秘書長Mohammed Sanusi Barkindo表示，油組密切留意該法案；NOPEC法案並不符合美國的利益，也不符合美國石油產業的利益，因為美國頁岩油公司告知OPEC，它們也從OPEC+(油組及盟國)石油減產政策中受益。



而在4月17至18日OPEC+維也納峰會臨近之際，延長減產協議至今年底的聲浪持續；據悉，沙特傾向於維持現有條款或更寬鬆的減產配額。沙特能源部長法利赫從今年初就開始倡議延減產協議到年底。



油價持續反覆，周二漲1%，紐約原油最新企57.0美水平。布蘭特油價企66.7美元。



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