【市前重點睇】道指收跌96點　波音再插6%

●美匯指數跌至96.9水平，港匯觸及7.85，金管局再出手買入39.25億港元捍聯匯；離岸人民幣(CNH)升上6.705，圓匯企111.2，歐元升至1.128，英鎊在1.307徘徊。金價升穿1300關，最新企1,302美元。布油曾見67.39美元，紐油企57.16美元。道指期貨窄幅上落。



●英國國會下議院再否決首相文翠珊提出的修訂脫歐草案，英鎊兌美元曾跌逾1%，至1.3005。



-所有脫歐選項包括第2次公投再次擺上桌面。文翠珊證實議會周三將就無協議脫歐進行投票；如果議會否決無協議脫歐，周四將就推遲脫歐進行投票。



-英國總檢察長稱，推遲脫歐不可避免；歐盟首席談判代表巴尼耶表示，現在為無協議脫歐做準備比以往任何時候都重要。



●中美貿易談判接近最後階段，美國堅持保留關稅威脅選擇權。



●道指收報25,554點，跌96點或0.38%；標指收報2,791點，升8點或0.3%；納指收報7,591點，升32點或0.44%。



-逾20國包括英德法等停飛或禁飛737MAX，波音公司再挫6.1%，兩日累瀉11%。



●港股ADR指數收報28,870點，跌49點或0.17%。



●美國10年期國債孳息率跌3.77個點子，報2.6015厘。



●美國2月消費物價指數(CPI)按月升0.2%，按年僅升1.5%，低過預期的1.6%。



●亞特蘭大聯儲預期，美國第1季度GDP增速僅0.2%。



●新債王岡拉克指，5年期/30年期美債孳息率曲線趨陡，意味長期利率甚至在出現經濟衰退的情況下可能也會走高。



●紐約4月期油收報每桶56.87美元，升0.14%；布蘭特5月期油收報每桶66.67美元，升或0.14%。



-美國政府半年來首次下調原油產量預期，料產量仍創歷史新高。



-傳沙特阿拉伯提議延長OPEC+減產至年底，4月或作出決定。



●紐約4月黃金期貨收報每安士1,298.1美元，升0.5%。



●英國富時100指數收報7,151點，升20點或0.29%；法國CAC指數升4點或0.08%，收報5,270點；德國DAX指數收報11,524點，跌19點或0.17%。



●傳歐洲央行將把下一輪定向長期再融資操作(TLTRO)設計成能降低貸款需求，希望減少銀行對中央銀行融資的依賴。



●歐洲議會對華為和中興通訊等中國電訊企業構成所謂安全威脅表達擔憂。



●報道指科創板周三(13日)測試演練，將於下周一(18日)上市審核系統正式投產，最快6月開板。





─ ─ ─ ─ ─ ─

其他精彩新聞：【產經專題】金融科技崛起 銀行1/4後勤等淘汰

https://bit.ly/2F7Is0K



《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm

