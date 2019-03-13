【股民熱話】醜股當美女？「神」股是如何煉成的

香港去年正式接受同股不同權公司來港上市，第一隻係內地手機品牌——小米集團(01810)，第二隻就係喺內地從事外賣餐飲網的美團點評(03690)。小米將於3月19日公布年度業績，而美團則在周一(11日)打頭陣公布上市後首份成績表。



截至去年底止美團全年虧損1,154億元人民幣(下同)，較上年度虧損189億元顯著擴大。消息令其股價周二(12日)急挫11%，收報52.35元，市值2,577億元。咁蝕法，股價仍有雙位數字，到底呢隻「神」股係咩玩法？



睇番份業績，去年度美團做652億元生意，但年內虧損高達1,154億元，主要是因為去年9月上市，令估值大增，因而錄得可轉換可贖回優先股的公允價值變動由上年度的虧損151億元急增至去年度的虧損1,046億元。



小股東可能睇唔明「公允值變動」係乜東東，反正見到公司變相打開門口做生意而每日蝕3億幾銀，好似一路送外賣一路揼錢落海咁，都咪話唔霹靂！一家每股虧損折合約48港元的上市公司，股價仲有半百大元係事實！如此蝕大本的生意，點解都仲有人做？點解其股票仲有人買？仲有人睇好？呢個就係其「神」之所在！



話明係無盈利同股不同權股份，盤生意蝕緊錢係人盡皆知，呢啲都係投資者風險自負。另外，要留意公允值變動唔係會計上的處理，不涉及現金流及業務影響。若撇除可轉換可贖回優先股公允價值變動的特殊項目虧損，其實美團去年經營虧損110億元，上年度經營虧損都有38億元，咁都唔算係完全冇譜，皆因其上市前要花大錢谷數係常識吧！



有大行繼續睇好美團在本地服務消費的長期戰略定位，維持給予「跑贏大市」評級，並將其目標價上調至59港元。所以話，有時睇股票同選美一樣，都係各花入各眼！迎合到潮流，醜股都可以享有「美女」身價！



到底呢隻醜股，耕耘幾年會唔會真的可以修成正果變成港股中的「美女」，就要放長雙眼等着瞧。之不過，眼前的挑戰係，公司於去年9月20日上市，投資者及基石投資者持股的半年禁售期將於下周三(20日)屆滿。繼一份年蝕逾千億元的業績之後，下周公司股價面對解禁沽壓的承接力，將備受考驗！正路冇貨一係開淡倉，一係靠邊站。坐咗蟹貨又點算好？唔打算長期作戰，輸少當贏吧！



東方產經專欄作者 帥哥



美團點評去年虧損1,154億人幣

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