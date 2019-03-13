波音股價兩日累瀉11%　737 Max陷信心危機

面對波音公司737 Max飛機愈演愈烈的信心危機，美國聯邦航空管理局(FAA)代理局長Daniel Elwell發表聲明稱，目前為止沒有停飛波音737 MAX的依據。有報道指，波音CEO Dennis Muilenburg在電話中對總統特朗普表示，Max飛機是安全的。



另方面，美國空乘協會(CWA)要求監管機構暫時禁飛737 Max。CWA表示，為謹慎起見，FAA必須果斷採取行動，下令暫時禁飛，以恢復公眾對美國航空系統的信心。



美國媒體最新道，埃塞俄比亞航空公司會將失事302航班的「黑匣」送往第三方國家國家進行分析。



目前已逾20國包括英、德、法、比利時等宣布停飛或禁飛737MAX，波音公司周二(12日)再挫6.1%，兩日累瀉11%。



據報，俄羅斯仍不打算禁飛波音737 Max，如果波音公司發布禁飛指示，則可能會照做。



香港民航處表示，香港並沒有任何波音737型號飛機註冊；但將密切關注事態及調查資訊。







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