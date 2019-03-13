【大戶動向】各路資金積極買貨　港交所勢挑戰300元

市場看好香港交易所(00388)將於年內推MSCI中國A股指數期貨，多間大行就此發表報告唱好，其中摩根士丹利更認為其股價於未來30日有80%以上的機會跑贏同業，予其「增持」評級，目標價340元。該股近期強勢呈強，周二(12日)高位曾見278.2元。



除受到一眾大行唱好外，資金近日亦積極買貨捧場。數據顯示，周二港交所之港股通錄得約1.27億元的淨買盤支持。



另外，權益披露資料顯示，摩根大通亦於上周三(3月6日)增持港交所358萬股，場內每股平均價278.0876元，好倉持股量由5.9%增至6.19%，估計涉資近10億元。



事實上，集團去年度業績表現對辦，加上近期大市成交轉旺，均有利港交所表現，加上有資金撐場，股價再升應冇難度。該股今年1月初由220元水平展開升勢，50日線已升穿250日線現黃金交叉，14日RSI動力有餘未盡，短線整固後若能突破上次高位阻力281元，後市有機會向300元關口進發，短線支持主要在268元。

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