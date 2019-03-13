亞洲股市：日股低走　衛采醫藥跌2%

美股個別發展；亞洲主要股市向下走，日本日經225指數早段回吐56點或0.26%，報21,446點。



日本1月核心機械訂單按月跌5.4%，跌幅為去年9月以來最大。2月生產物價指數(PPI)按月增0.2%，按年升0.8%。



板塊方面，通訊服務股跌0.6%，醫療保健股跌0.5%，金融股跌0.2%。個股中，衛采醫藥跌近2%，太陽誘電及大金工業全線均跌1%。



日產汽車跌0.04%。日媒報道，公司擬邀請日本經濟團體聯合會前會長柛原定征出任董事長。



光學元件廠小原(Ohara)第一季度營業利潤按年跌28%，削減全年目標46%。股價仍升近4%。



信越化學回購3.3%股份，股價升逾3%。



三菱電機升0.3%。麥格理將其評級由「中性」調升至「跑贏大市」。



南韓首爾綜合指數跌4點或0.21%，報2,152點。韓國電力及POLUS製藥皆跌1.8%，三星電子跌0.7%。



澳洲悉尼普通股指數跌21點或0.34%，報6,239點。板塊方面，金融及地產股分別跌0.2%及0.5%。個股中，卡隆能源及瑞吉醫療保健跌超過2至3%。

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