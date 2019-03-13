【fb直播】脫歐方案未決鎊匯勢危？聽陳健豪點講！
2019年03月13日 08:56
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英國國會下議院以大比數否決首相文翠珊提出的脫歐草案，英鎊Chok上Chok落，兌每美元及後於1.3050附近回穩。
脫歐方案懸疑未決，英國前景極不明朗，英鎊1.30久守必失？
《東網Money 18》搵來艾德證券期貨董事總經理陳健豪為大家逐一分析，歡迎網民加入討論及發問！
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