A股快報：創指領跌2%　電子信息股大回吐

滬深4大指數續跌，創業板指數回吐壓力大，最新跌41點或2.3%，報1,732點。滬綜指跌23點或0.7%，報3,036點；深成指跌幅擴大至140點或1.4%，至9,700點；滬深300跌30點或0.8%，至3,725點。



板塊方面，電子信息股領跌1.5%，金融股倒跌0.8%；地產股仍逆市升0.8%。



【09:35】A股快報：大市反覆 創指跌1%

A股反覆走低，滬綜指最新倒跌12點或0.4%，報3,047點；深成指跌80點或0.8%，至9,760點；滬深300跌10點或0.2%，至3,744點；創業板指數跌24點或1.4%，報1,748點。





【09:25】A股快報：滬深兩市背馳 飛機製造股領漲

內地股市個別發展，滬綜指高開2點或0.07%，報3,062點；深成指低開13點或0.13%，至9,828點；滬深300高開3點或0.09%，至3,758點；創業板指數低開3點或0.22%，報1,769點。



板塊方面，飛機製造股升0.8%，石油股升0.7%，金融股升0.5%，地產股升0.4%；而鋼鐵股偏軟。



華寶股份漲停。公司2018年淨利潤11.76億元人民幣(下同)，按年增2.4%，並擬每10股派息40元，共計派現金24.64億元。



招商證券高開4.6%。該集團擬配股集資不超過150億元，並回購股份不逾13億元。



中國平安高開3%。公司去年純利1,074億元，按年增20.6%，勝預期；另擬斥50億至100億元回購A股。

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