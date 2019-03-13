【即市分析】香港樓價如「小強」？地主股值得捧場？

東方產經專欄作者股博士：香港樓價去年末季經歷短暫調整過後，今年首季現小陽春，各區二手樓價回升，新盤開價硬正，再次證明在政府無力增加土地及房屋供應下，樓價就如「小強」般「打不死」﹗



香港樓市跌唔落，每年升5至10%都幾大鑊，皆因好多行業打工仔薪金升幅根本追唔到呢個升幅，意味香港人的生活質素又要為高樓價而犧牲多少。唔想做在職貧窮，就要儲蓄本錢，透過投資錢搵錢，所以唔少香港人「炒藝」了得，如炒iPhone、演唱會飛、波飛等，炒股炒樓就更加係唔少香港人的發達之路。



講番股票，咁樓價跌唔落，繼續高企，一批地產發展股(又稱「地主股」)身價都可以企硬！睇番四大地主股，新鴻基地產(00016)、新世界發展(00017)、信和置業(00083)及恒基地產(00012)現價與52周高位距離都在半成左右。若然市況繼續向上，呢批地主股股價唔係冇條件再來次集體破頂。(地產發展板塊表現：https://bit.ly/2Ehm8P1 )



事實上，過去金融動盪，資金流走，豪宅價會率先倒下，並掀起樓價調整潮。可今時今日，香港豪宅有源源不絕的內地富豪入貨，加上今年內地力穩經濟銀根保持適度寬鬆，內地資金並無沽港樓套現的壓力。香港樓市一定比例的流動性被「北水」鎖死，加上本港在按揭成數方面的限制，令中小型住宅入場門檻難降，用家有能力只有抱着「愈遲愈貴」、「早買早享受」的心態入市。



樓價持續高企，變相為地主股估值帶來有力支持。就如新地，往績市盈率7.5倍，市盈率3.5厘，公司物業租賃收入已佔總收入逾兩成比重，加強整體收入穩定性，現價估值仍不失為進可攻退可守之選。

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