二手成交：03年入市　宇晴軒三房套業主賺逾3倍離場

利嘉閣地產聯席市務董事周鍵喬指出，長沙灣宇晴軒新近錄得5座中層H室成交，單位實用面積約602方呎，建築面積約845方呎，為三房一套間隔，是次以1,116萬港元獲外區分支家庭承接，折合實用面積呎價約18,538元，建築面積呎價則約13,207元。



據了解，原業主於2003年10月份，以約278.8萬元購入上述單位。持貨16年，現轉售帳面可獲利約837.2萬元，升幅逾3倍。



宇晴軒本月至今暫錄約5宗成交，平均實用面積呎價約18,000元。現時屋苑約有118個單位放租，最低叫價由780萬元起。



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