港股格局︰沈慶洪料短期上落市

騰祺基金管理投資管理董事沈慶洪表示，金管局再度出手購入港元，市場關注資金外流情況會否持續，拖累港股周三(13日)升勢受阻，加上近日成交額已較早前萎縮，預期大市短期將受限29,000點至29,200點，以上落格局為主。



他預期，外圍經濟數據不太理想，內地官媒有意為A股降溫、英國脫歐未明朗，以及中美貿易未達成協議等多項因素，將繼續困擾大市。



個股方面，沈慶洪表示港交所(00388)股價近期表現雖然硬淨，惟由於大市於現水平明顯受阻、成交亦未見進一步增加，加上出現資金持續流走的情況，相信將令港交所股價受壓，預期280元水平屬短期阻力位，若未能突破的話，股價將進入整固階段。



另外，內地官媒頻頻出口術為A股降溫、加上內地劵商出報告批評個別股份估值偏高亦被予以正面肯定，反映市場擔心股市或重演2015年情況，預期短期將令A股走勢較為波動，建議股民現階段不宜追入A股ETF。



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