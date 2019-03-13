【即市分析】中國消費股　投資組合不可少

東方產經專欄作者股博士：近期港股反覆不定，睇怕中美貿易談判有結果前，大市繼續橫行機會唔細。不過，中美兩國在幣策上明顯放鬆，投資市場資金充足，部分落後板塊值得追落後，其中業務受外圍因素打擊較細的內需股，隨時亦成為中央力撐經濟的武器，可謂攻守兼備。



近期多隻食品股都有唔錯升幅，華潤啤酒(00291)、康師傅控股(00322)、統一企業中國(00220)及恒安國際(01044)股價都自年初跟隨大市向上，睇落都幾全面。



策略上，考慮到資金短期繼續「慣性」追買強勢股居多，所以都係建議揀番近期試衝65元阻力的恒安較佳，該股股價自2月起在61至65元水平橫行整固一輪，昨日(周二)更一度破位而上，可惜即市跌2.9%報64.15元，但不排除整固一輪後又隨時再上，建議先納入觀察名單，伺機而動，目標價71元，止蝕位63元。



此外，早前內地就提出實施奶業振興行動，包括加強優質奶源基地建設，升級改造中小奶牛養殖場，實施嬰幼兒配方奶粉提升行動等，均有利行業發展。(乳業板塊追蹤：https://bit.ly/2HfTW4v )



走勢上，現代牧業(01117)早前走勢較靚仔，可惜近幾日回調並跌穿自1月至今的升軌支持；相反，蒙牛乳業(02319)及H&H國際(01112)兩隻乳業股勝在規模較大，就算兩者往績市盈率分別約37倍及26倍，唔算太平，但勝在基本面穩定。策略上，前者可在24至26元先行短炒上落，後者短期暫作回調，可先觀察45元承接後再作部署。

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