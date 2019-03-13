人民幣Hibor：隔夜息企2厘　CNH報6.71

離岸人民幣(CNH)香港銀行同業拆息(Hibor)中，隔夜息回落至2厘水平；1、2星期及1、2個月拆息介乎2.42厘及2.97厘，3至12個月拆息由3.01至3.40厘。



13/3/2019

隔夜 2.00017厘

1星期 2.42067厘

2星期 2.60267厘

1個月 2.80867厘

2個月 2.97267厘

3個月 3.01567厘

6個月 3.16817厘

12個月 3.40433厘



12/3/2019

隔夜 2.30447厘

1星期 2.52850厘

2星期 2.67717厘

1個月 2.79633厘

2個月 2.96467厘

3個月 3.02500厘

6個月 3.14200厘

12個月 3.37617厘



人民幣兌美元回軟，離岸人民幣(CNH)一度由6.7057，跌至6.7168，最新報6.7154；在岸人民幣(CNY)亦由6.7013，回至6.7139，最新報6.7085。

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