【即市分析】小米彈唔起原來因為...

東方產經專欄作者帥哥：近期大市氣氛向好，加上市場憧憬智能手機換機潮，部分科網股重拾強勢，部分半新股如微盟集團(02013)、同程藝龍(00780)等屢創新高。不過，首隻同股不同權股份小米集團(01810)卻依然不動如山，股價依然在100日線附近整固，至今仍未能有所突破。



其實小米基本面不俗，其首3季業績轉虧為盈，錄得股東應佔溢利101億元人民幣，盈利表現出色。而集團早前推出的旗艦機獲市場好評，並將於5月、6月在中國推出5G手機，相信亦能成為股價上升催化劑。



另外，同股不同權股份有望於今年下半年納入港股通名單，意味着可獲「北水」買貨支持，料有利股價表現。



不過，中國通信院最新數據顯示，上月內地手機市場出貨量按年跌兩成，反映智能手機市場仍然疲弱。另外，該股早前半年限售股解禁後，先後遭基金及神秘股東大手減持套現。市場有傳部分當初入股小米的創投基金，入股成本偏低，意味着沽壓仍有機會持續，市場對此存有屆心。



此外，美團點評(03690)剛剛公布去年蝕逾千億元，更打擊市場對同股不同權股份信心。



走勢上，小米近期反彈持續受制於100日線阻力，明顯跑輸大市，且成交漸縮，上升動力減弱。集團將於下周二(19日)派成績表，此前股價相信難有明顯方向，最穩陣都係睇埋業績再作部署，若能符合市場預期，有機會帶動股價出現突破，屆時再追未遲。

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