【高盛推介】睇升騰訊可留意高槓桿購證

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股周二(12日)繼續上升，並重上360港元水平收市，升約1.7%。惟周三(13日)早段則落後大市，早上低開約0.7%後跌幅擴大。



有券商預期騰訊在雲業務方面的佔有率提升，社交程式廣告及用戶參與率改善，以及旗下手遊《王者榮耀》的增長有助帶動收入及利潤率上升。該行維持「買入」投資評級，目標價上調至404元。



觀察個股認股證資金流向，可見日前資金追捧騰訊認購證，上周四至本周一(7至11日)共錄得9,990萬元資金流入。而周二股價重上360元水平，則見資金轉向沽出認購證，錄得約6,890萬元資金流出。



就騰訊股價調整，投資者可考慮趁機部署認購證，當中可留意價外幅度約9%，年期約3個月的購證(24011)，行使價389.08元，2019年6月25日到期，實際槓桿10.4倍，行使價360至390元間、中年期產品中，槓桿最高。



較貼價的認購證選擇則可留意價外幅度約6%，年期約3個月的購證(17754)，行使價377.08元，2019年6月18日到期，實際槓桿10.1倍，較貼價、5隻類近條款產品中，槓桿最高。



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本產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。投資者在購買認股或牛熊證權證前，應確保本身了解認股權證或牛熊證的性質，詳閱有關上市文件所載的認股證及牛熊證條款及風險因素，並(如有需要)尋求專業意見。莊家可能是唯一報價者。



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