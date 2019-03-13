【午市重點睇】美匯低見96.6　紐油企57.1美元

●亞洲市，美匯指數在96.6至96.9水平波動，圓匯反覆企111.2；歐元兌美元報1.128；英鎊企1.308。港匯企7.849。離岸人民幣(CNH)在6.71水平。金價企1,305美元，布油報66.8美元，紐油報57.1美元。道指期貨續偏軟。



●恒生指數半日跌168點或0.58%，報28,752點，大藍籌普遍回吐。https://bit.ly/2T189Uk

-異動股：股東擬減持A股，中興通訊AH股齊挫6%。

-Jefferies報告︰澳門博彩收入或為近年最差。

-異動股：純利大跌，惠理挫3%。

-貓眼娛樂入股歡喜傳媒，訂戰略合作協議。

-新股豆盟科技每股定價0.41元。



●【即市分析】

-香港樓價如「小強」？地主股值得捧場？https://bit.ly/2TCLL8X

-中興通訊強勢未完。https://bit.ly/2VPNxQE

-港股飄上飄落好頭痕？可以咁....https://bit.ly/2NYwOIr

-【大戶動向】各路資金積極買貨，港交所勢挑戰300元。https://bit.ly/2XS7Uyu



●A股快報：3大指數半日收跌0.3%至2.8%。https://bit.ly/2UEKU4l

-A股快報︰部分港股公司據報籌劃登陸科創板。

-大摩吹笛︰A股未炒完。



●亞洲股市：日股中段挫約300點。https://bit.ly/2T1EURn



●港元拆息1個月期升至1.48厘。金管局再出手買入39.25億港元捍聯匯。



●美NOPEC立法疑雲籠罩，油組警惕油價崩潰。https://bit.ly/2u3izsq



●英國議會周二(12日)否決首相文翠珊的新脫歐方案後，市場預期周三議會投票將排除無協議脫歐的選項。文翠珊把二次脫歐公投放到了議會在未來幾個月可能面臨的選項。



●人民幣速遞：中間價上調14點，CNH報6.71。人民幣Shibor隔夜息跌至2.07厘；Hibor隔夜息企2厘。



●人行續不開展逆回購操作。



●傳Uber增聘IPO承銷商，力爭今年上市。



●通往地獄有高速！新債王警告︰美通脹和長息將上升。https://bit.ly/2UEK9bv



●日本1月核心機械訂單按年跌2.9%，2月PPI升0.8%。



●波音股價兩日累瀉11%，737 Max陷信心危機。https://bit.ly/2NZqbpg



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https://bit.ly/2F7Is0K



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