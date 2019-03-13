樓價UPDATES：清水灣半島四房戶割價近200萬元售

逾千呎大宅不乏劈價成交，將軍澳清水灣半島四房巨無霸單位劈價192萬沽出，減幅達13%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



香港區



●筲箕灣樂融軒高層H室，實用面積635方呎，三房間隔，以3萬元租出，實用呎租47.2元。



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九龍區



●長沙灣宇晴軒5座中層H室，實用面積602方呎，三房間隔，以1,116萬元獲外區分支家庭承接，實用呎價18,538元。



●旺角MOD 595中層C室，實用面積386方呎，一房間隔，原開價638萬元放售，累減28萬或約4%，以610萬元售出，實用呎價15,803元。



●清水灣半島3座高屋D室，實用面積1,038方呎，四房間隔，原叫價1,480萬元，連番減價，終以1,288萬元成交，實用呎價12,408元。



●奧運站帝柏海灣2座高層C室，實用面積777方呎，三房間隔，望海景，成交價2,138萬元，實用呎價27,516元。



●紅磡半島豪庭2座高層N室，實用面積499方呎，一房間隔，原開價1,000萬元，經議價後減價約60萬元或約6%，獲買家以940萬元承接，實用呎價18,838元。



●深水埗樂年花園6座低層E室，實用面積508方呎，兩房間隔，於居二市場以600萬元成交，實用呎價11,811元。



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新界區



●粉嶺名都5座中層D室，實用面積454方呎，三房間隔，以555萬元易手，實用呎價12,225元。



●大圍金獅花園2期D座(金寧閣)低層08室，實用面積321方呎，兩房間隔，議價後以450萬元易手，實用呎價14,019元。



●馬鞍山銀湖．天峰3座中層B室，實用面積690方呎，三房間隔，以1,040萬元易手，實用呎價15,072元。



●大圍名城2期盛薈世1座高層NA室，實用面積739方呎，三房間隔，以1,141.5萬元沽出，實用呎價15,447元。



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