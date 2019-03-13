港元拆息全線抽高　市場料金管局續接沽盤

港元匯價於紐約時段再觸發弱方兌換保證，香港金融管理局於1周內第2度入市買入39.25億港元，香港銀行體系結餘至本周四(14日)將縮至709億港元，經濟師預期本月底降至約600億港元。



香港銀根進一步收緊，周三港元拆息全線抽高，其中1個月期拆息漲5點子至1.48厘，為逾兩個月高。



創興銀行(01111)副主席兼行政總裁宗建新表示，現時市場流動性仍充裕，而聯儲局今年很大機會維持利率，息差續有壓力，但今年銀行業加息機會不大。



華僑永亨銀行經濟師李若凡表示，金管局買入港元的規模尚算溫和，預期短期仍續承接港元沽盤，隨市場流動性抽緊及季結將至，料港元拆息會逐步上揚，月底1及3個月期拆息或撲向2厘水平，屆時銀行體系結餘將進一步縮至約600億港元。



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