時代中國：派息維持30%水平　「舊改」規模將更大

內房股時代中國(01233)主席、行政總裁兼執行董事岑釗雄表示，集團派息一直維持穩定，假如利潤累積，派息比率有上調空間，但集團需要保留資金作發展，故此認為30%水平是合適比例。



他指，作為公司最大股東，增派息最大得益是自已。雖然今年是集團成立20周年，但為了長遠發展，「禮物會留給公司」，未有派發特別息及增加派息計劃。



「舊城改造」是該公司未來發展及盈利的保障。去年通過有關業務增加的土地儲備近90萬方米，總貨值約140億元人民幣，預期今年舊改規模將更大，隨着今年有新項目推出，毛利表現可改善。



問及集團旗下物管業務分拆上市可能性，岑回應指，物管作為主要業務之一，發展步伐將會更快，會接外部項目拓展規模，一切需要視乎未來發展再計劃。



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