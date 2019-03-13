【瑞通推介】港交所下試10天線　輪證部署

瑞通認股證牛熊證銷售部：英國國會否決新修訂的脫歐協議草案，道指隔晚收報25,554點，跌96點或0.38%。



恒指周二(12日)以接近全日高位28,920點收市，升417點或1.5%，兩日累升近700點。周三(13日)早段回軟，回至28,800點水平整固，跌過百點，上方29,000點阻力仍大，下方支持則可參考10天線28,760點。其好倉(牛證及認購權證)周二淨流出逾8,700萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾1.5億元，反映投資者繼續預期大市調整將至。



港股成交連續多日維持在千億元之上，加上獲券商唱好推出MSCI中國A股期貨是一大正面因素，香港交易所周二除息後抽升3%，周三早段回吐1%，曾下試10天線(273.7元)之支持力。其港股通周二錄淨流入1.27億元，輪證資金流方面，當日有逾1,900萬元淨流入其好倉，淡倉則錄淨流入逾580萬元。



市場關注友邦保險周五(15日)公布的業績，股份近日於74.7元見短期底位後回升，周二重返78元以上收市。周三早段續於78元水平好淡爭持，留意後市有否機會上試歷史高位79.85元，77.5元的10天線則可視為支持。其好倉周二錄127萬元淨流出，結束早前連續7日的資金淨流入。淡倉昨則錄48萬元淨流入。



工信部早前指網絡提速降費不會影響營運商對5G的投入，然而具備5G概念的中國鐵塔自公布業績後，股價大致於1.7至1.9元之間波動上落。周三早段續徘徊在1.87元水平，守10天和20天線。周二分別有349萬和65萬元淨流出其好倉和淡倉。



瑞通相關認股證之選擇：

港交所輕微價外、短期購證(14179)，行使價308.8元，2019年5月到期，實際槓桿12.3倍。輕微價外、中年期沽證(29158)，行使價248元，2019年9月到期，實際槓桿6.7倍。



友邦輕微價外、中短期購證(27947)，行使價84.88元，2019年9月到期，實際槓桿7.9倍。全場最貼價的輕微價外、中年期沽證(29702)，行使價74元，2019年10月到期，實際槓桿5.3倍。



新上市鐵塔輕微價外、中年期購證(29653)，行使價2.18元，2019年9月到期，實際槓桿4.2倍。



瑞通相關牛熊證之選擇：

恒指牛證(61848)，收回價28,010點，槓桿比率33.1倍。熊證(69804)，收回價29,390點，槓桿比率35.6倍。



港交所牛證(68348)，收回價257.9元，槓桿比率14倍。熊證(60390)，收回價287.9元，槓桿比率16.3倍。



友邦牛證(64587)，收回價73.31元，槓桿比率13.9倍。熊證(64586)，收回價84.5元，槓桿比率10倍。



騰訊牛證(57891)，收回價340.1元，槓桿比率16倍。熊證(68140)，收回價379.9元，槓桿比率13.2倍。



免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。



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