時代中國：銷售目標續向「千億規模」進發

內房股時代中國(01233)董事會主席、行政總裁兼執行董事岑釗雄在業績會上表示，去年超額完成全年銷售目標550元人民幣(下同)，最終達到606億元，而今年目標750億元，期望今年亦能超額完成。



他稱，集團銷售目標續向「千億規模」進發。由於今年外圍環境存不明朗因素，故訂下較中性的目標。集團的土地成本很低，去年獲取23個項目，土地成本約130億元，大部分新增土儲位於大灣區內，是集團重要市場；預期回款率今年會提升至76%至77%，今年的買地及併購預算約302億元，而投地步伐會按市道、銷售情況等作調節。



他指出，集團亦重點關注成都、武漢及華東等地，其中成都已有項目，料今年武漢和華東或有新增項目，具體情況要視乎整體發展步伐。

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