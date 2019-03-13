港股格局：林家亨料恒指難升破29000點

港股中午收報28,752點，跌168點，究竟港股走勢如何，投資者又應怎樣部署？國農證券董事總經理林家亨表示，這幾天港股跟隨美股走勢，即使周初連升兩天，收復上周的失地，惟恒指難突破29,000點，中線仍有阻力，投資者亦會趁高沽貨。



他指，中美貿易戰短期內仍未能達成共識，要待4月才見真章，若要作長線投資，應等待時機，現階段可以短炒為主，個人看好中國鐵塔(00788)及中國電力(02380)，兩者自己亦有買入，並認為中國鐵塔應不會大幅回調至1.72至1.73港元水平，若股價稍調整至1.8元水平便可入市。該股最新報1.86元，無升跌。



他建議，投資者入市前要留意股份成交，以便隨時沽貨套現，若買入股價升幅大但成交量少的股份，屆時要賣出亦相當困難。



─ ─ ─ ─ ─ ─

「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



「互聯餘額」數據，助你掌握北水動向

http://money18.on.cc/connect/dqb.html

03月12日(二)