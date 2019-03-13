【即市分析】體育用品股靜靜起革命

東方產經專欄作者股博士：體育用品股近期默默起動，李寧(02331)去年10月至今已累升逾80%，近日輪到安踏體育(02020)及特步國際(01368)受捧，現分別逆市升2.6%及15%。



安踏去年全年多賺32%至41億元人民幣，業績表現優於預期。另外，集團與方源資本及騰訊(00700)等組成的財團，宣布成功完成收購芬蘭運動商Amer Sports的公開要約，意味着困擾安踏股價的一大不明朗因素已消除，且收購有助進一步豐富產品組合，因此帶動該股重拾升勢。



至於特步昨日(周三)公布全年純利升60.9%，並派末期息9.5仙，股價在佳績支持下亦炒高，即市更創出6.18元的52周新高。



事實上，內地有意谷內需、促消費以穩定經濟維持平穩增長，國家發改委及體育總局早前已定下目標，冀於2020年將全國體育消費總規模提高至1.5萬億元人民幣。另外，A股近期明顯轉強，財富效應帶來的經濟效益亦有利消費市道，相信體育用品行業亦有望受惠，上述3隻股份估值唔算貴，值得吼位收集作中長線吸納。

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