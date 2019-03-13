二手成交：粉嶺中心頂層3房連天台　九七貨升值逾倍

利嘉閣地產分區經理莫永澤透露，市場新近錄得粉嶺中心1期E座頂層戶成交，單位實用面積約535方呎，建築面積約694方呎，採三房間隔連天台，外望開揚山景，座向西南，以680萬港元獲承接，折合實用面積呎價約12,710元，建築面積呎價約9,798元。



據悉，原業主約於1997年9月，以約333萬元買入上述單位，持貨約22年，現轉手帳面獲利約347萬元，單位升值逾1倍。



上述為粉嶺中心於本月至今暫錄第二宗成交，平均實用面積呎價約12,363元。屋苑現時有約30個放盤提供，最低入場價為480萬元起。



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