新樓驗出8大「奇案」　你有遇過嗎？

香港專業驗樓學會會長、工程監督師詹濟南分享過去1年驗樓遇上的8大「奇聞」，其中最深刻為地腳是「一層、兩層定三層？」，一個天台單位的地腳雖然鋪上了數層瓦仔，但瓦仔一碰就剝落。



其他奇聞包括有浴室問題，例如「超智花灑」及「失控花灑」，因花灑不正常運作令水花濺出；至於「最親密的廁紙架」指的是廁紙架太貼近，令坐廁無法如常打開使用。



另外亦有「窺探鄰居奇則」，在花園可以看到鄰居家中。屋苑的泳池中發現青蛙，故稱為「青蛙王國」。「看得到，摸不到燈制」指的是燈制過高，住客無法用手開關燈。而「拎得起，放得低」指櫃門可整個拿起。



他又指，去年整體樓宇表現有進步，大部分平均分逾80分，個別小型發展商表現較遜色，其中馬頭角一個新盤只有22分。他又認為迷你盤不人性化，要有獨立廚房才適合居住。



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