灰天鵝會出現嗎？德國稱已為英無序脫歐做好準備

英國首相文翠珊的脫歐協議修訂方案再以大比數391票對242票被議會否決。儘管外電報道，英國議會料將於周三投票，排除無協議脫歐的選項，但德國外交部長馬斯(Heiko Maas)表示，投票結果意味離英國無協議退歐更進一步，這威脅到整個經濟的良好態勢。



他稱，德國已經就無協議退歐做好了盡可能充分的準備。



歐盟首席談判代表巴尼耶亦表示，現在為無協議脫歐做準備比以往任何時候都重要。



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英國脫歐日期無可避免推遲至3月29日之後。文翠珊稱，她將允許自由投票，意味政府不會要求保守黨議員必須站在指定的一邊。議會周三將就無協議脫歐進行投票；如果議會否決無協議脫歐，周四將就推遲脫歐進行投票。值得注意的是，她把二次脫歐公投放到了議會在未來幾個月可能面臨的選項裡。



她之前曾警告，如果她的脫歐協議遭到否決，議會將迫使英國與歐盟保持更密切的關係，而這是對2016年公投結果的背叛；而脫歐可能會干脆被叫停。其最新的表態可能促使支持「英國留歐」人士發起第二次公投。



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