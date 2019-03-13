花旗：3至4月將推即時遙距開戶服務

港銀發展數碼化成行業大趨勢，花旗銀行零售銀行業務主管李貴莊表示，集團年內將會推出手機應用程式，客戶可於該平台上認購其他金融機構的存款證。她指並會於2至3個星期內公布，進一步開放零售銀行應用程式介面（API)服務的細節。



而且她透露，3至4月亦將推出即時遙距開戶服務，不過暫時只支持開設儲蓄戶口，指年內會再推進設立投資理財戶口。



去年該行推出Citi live check平台，客戶可透過手機程式及網上銀行與客戶經理24小時聯絡。她指出，進行身份認證後，客戶可於平台上進行買賣決定，有如電話理財的加強版。



對於聯儲局暫緩加息，她認為環球經濟有望於第2季回暖，若美國通脹率回升，聯儲局下半年或再次加息，料屆時香港將跟隨加息，最優惠利率有機會增加12.5點子。



去年該行的新造按揭金額及保險新業務價值按年均錄得三成增長，整體零售銀行的經營收入亦按年升12%，她希望今年可以維持高單位數增長。

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