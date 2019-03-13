新天綠色能源：電價及售氣毛利料平穩　冀年內回A

內地天然氣分銷商及風電營運商新天綠色能源(00956)去年純利按年增長35%至12.68億元人民幣(下同)，期內風電(含光伏)及天然氣業務的稅後利潤分別按年增長20.93%及126.44%，至11.9億元及4.71億元。公司管理層稱，風電電價維持穩定，天然氣銷售毛利會不會下降，並會積極爭取今年內回歸A股去充實自有資金。



新天約70%收入來自與中華煤氣(00003)合資的河北天然氣有限公司，新天為其控股股東，持股比重竹為55%，比中華煤氣多12個百分點，只是受購買天然氣的成本所影響，河北天然氣(以至整體天然氣業務)對新天的盈利貢獻比重就低得多。



河北天然氣總會計師劉濤表示，新天去年每立方米銷氣毛利率0.34元，按年上升0.03元，預期今年不會比去年低。集團早前引入中國石油化工(00386)和中國海洋石油(00883)的天然氣，項目又鄰近山西的煤層氣，就算天然氣短期內還是得倚賴中國石油(00857)，貨源還是得到擴充。



新天去年資本開支按年上升30.67%至51.24億元，其中風電佔44.84億元，按年增加28.93%。資本運營與投資者關係總經理王艷彥稱，新天今年資本開支會介乎60億至70億元，其中天然氣僅佔5億至10億元，其餘基本都是風電，為已經核准的項目施工。



她續稱，新天今年起3年每年會有400至500兆瓦的裝機投產，現時已獲批的儲備項目約2,470兆瓦，為現有產能約75%，其中已開工的約700兆瓦。去年融資成本為4.66厘，預測今年也是這個水平，也會繼續爭取「回A」，期望今年內實現。



新天去年風電平均利用小時按年上升90小時至2,482小時，棄風率按年再降2.39個百分點至只有5.43%。她認為，風電裝機今年平均利用小時很視乎項目所在的地方風力是否充足，這點很難預測，但新天有信心可以高踞全國第一，因為項目選址非常嚴格，內部回報率(IRR)最少要有10%才會進軍。內地風機隨着技術改良，其利用小時也非常好，「國外的已經沒有太大的優越」，國產風車佔公司裝機的比重已經提升至70%左右。



王氏續指，去年集團風電平均上網電價為0.53元，按年只降了0.008元，展望今年應該能夠維持這個水平，競價上網佔整體電量銷售的10%左右，相對安全，而今年應該差不多。新天風電業務範圍正從風力較低的華中及華東地區，擴展至風力較強的內蒙古、新疆、西藏等地，這些項目會具規模效益；如不棄風限電(裝機因電網容納能力不足或風力太弱等因素被迫停運)，就算平價上網(不用補貼)也沒問題。副總裁孫新田稱，風電今年及明年投產的項目當中沒有需要競價上網，惟黑龍江有一個項目是平價上網，惟該項目接近省會哈爾濱，電價和回報率都會較好。



然而，市場一直關注國內可再生能源企業補貼被「拖數」的問題，新天去年亦錄得貿易應收款及應收票據按年大增28.56%至32.96億元，原因正是補貼未收回部分增加。王艷彥稱，新天70%項目獲列入可再生能源補貼項目名冊，惟補貼今年能收回多少不易預測。亦因為光伏補貼回收期太長，新天無意大力發展。孫新田亦稱，「綠色證書」未來一兩年對於化解補貼「拖數」引發的現金流問題，不會有太大貢獻。



另外，孫新田表示，新天正留意澳洲和新西蘭的風電項目，目前有一個項目在洽談階段，但未到「扑鎚」階段。王艷彥補充，海外項目的IRR要求也要達到10%。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

http://money18.on.cc/newflat/



二手置啱Feel

http://money18.on.cc/usedflat/