樓價UPDATES：七組客同時間睇　澤豐花園一口價沽

二手市旺，準買家加快入市決定，屯門居屋澤豐花園有兩房戶，同時獲多組客睇樓，上車客見機不可失，零議價下於已補價自由市場以438萬元購入。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●淺水灣麗景園7座低層單位，實用面積約2,049方呎，套三房間隔，外望享清幽山景，以5,000萬元獲承接，實用呎價約24,402元。



●堅尼地城泓都2座中層A室，兩房改一房間隔，實用面積約507方呎，區內外籍客睇樓後，即以1,185萬元購入，實用呎價約23,373元。



●西半山輝鴻閣低層A室，實用面積772方呎，兩房連套房設計，剛以1,470萬元易手，實用呎價19,041元。



●鰂魚涌太古城綠楊閣高層D室套三房單位，以1,868萬元售出，實用面積922方呎計，實用呎價20,260元。



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九龍區



●長沙灣碧海藍天本月至今暫錄約3宗成交，平均實用呎價18,288元，其中6座高層B室，實用面積501方呎，兩房間隔，享開揚內園景，買賣雙方議價後，現以910萬元成交，實用呎價18,164元。



●紅磡環海．東岸1B座中高層D室，一房間隔，實用面積約270方呎，以550萬元放盤一個月，議價後輕微減價7萬元，獲同區新盤向隅客以約543萬元購得，實用呎價約20,111元。



●將軍澳城中駅本月至今暫錄約10宗成交，平均實用呎價15,813元，包括9座高層G室，實用面積731方呎，採套三房設計，另設多用途房，去年7月開價1,300萬元，現減價72萬元，以樓市調整後屋苑同類型單位新高價1,228萬元沽，實用呎價16,799元。



●將軍澳本月暫錄逾140宗買賣，以及逾160宗租務成交，新都城佔21宗，平均實用呎租約40元，其中1期1座中層C室，實用面積364方呎，兩房間隔，最新以14,800元租出，實用呎租41元。



●將軍澳都會駅5座中層E室，兩房間隔，望園景，實用面積約487方呎，以約19,000元放租兩星期，外區客議價後獲減1,000元，以18,000元承租，實用呎租約37元。



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新界區



●屯門居屋澤豐花園3座中層J室，實用面積433方呎，兩房間隔，已補價自由市場叫價438萬元，日前有7組客人同一時間到單位睇樓，其中一組上車客得知已有兩、三組客有意洽購，即以一口價購入，實用呎價10,115元。



●屯門大興花園2座中層A室，實用面積419方呎，兩房間隔，放盤約兩個月，叫價550萬元，農曆新年後開始讓客人預約睇樓，剛獲已睇樓近半年的上車客以498萬元購入，實用呎價11,885元。



●深井愛琴海岸1座高層H室，實用面積約519方呎，兩房兩廳間隔，近日獲買家以620萬元承接，實用呎價約11,946元。



●元朗精英大廈中層C室，實用面積362方呎，三房間隔，叫價405萬元，首置客零議價下購入，實用呎價11,188元。



●沙田富豪花園B座高層A單位，實用面積919方呎，三房連套房間隔，早前以23,000萬元獲承租，其後業主見樓市交投逐漸暢旺，決定撻租，轉租為賣，叫價約1,188萬元，議價後以1,103.5萬元沽，實用呎價12,008元。



●粉嶺囍逸2座中層F室，實用面積297方呎，一房間隔，開價約460萬元，議價後減價5萬元，以455萬元沽出，實用呎價15,320元， 原業主於2016年6月以約344萬元購入，持貨不足3年，需付辣招稅即45.5萬元，買賣雙方達成協議各付一半。



●粉嶺中心E座頂層單位，三房間隔連天台設計，望山景，以680萬元獲承接，實用面積535方呎計，折合呎價約12,710元。



●荃灣綠楊新邨B座高層2室成交，實用面積451方呎，兩房間隔，叫價750萬元，微減2萬元，以748萬元沽出，創屋苑兩房戶今年做價新高，實用呎價16,585元。



●荃灣海之戀本月錄約27宗租賃，平均實用呎租約39.3元，其中8座中層B室，實用面積513方呎，兩房間隔，享海景，月租叫價21,000元，零議價情況下獲家庭客租入，實用呎租40.9元，以2017年5月購入價計，回報率約2.9厘。



●東涌本月錄43宗成交，較上月同期19宗升1.3倍，其中海堤灣畔1座高層B室，實用面積843方呎，套三房加工人套房間隔，獲換樓客以982萬元承接，實用呎價11,649元。

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