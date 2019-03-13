【高盛推介】趁低部署瑞聲吉汽好倉

高盛(亞洲)有限責任公司：瑞聲科技周二(12日)反彈升約1.5%，周三(13日)早段則低開約0.8%後跌幅擴大。中國信通院公布上月數據，內地手機市場總體出貨量1,451.1萬部，按年跌19.9%。



此外，吉利汽車周二反彈升約1.1%，周三早段低開約0.1%後跌幅擴大。該股將於下周四(21日)公布業績，市場預期去年純利介乎101.33億至140.54億元人民幣，按年跌4.7%至上升32.2%。



觀察個股認股證資金流向，上周五及本周一(8及11日)共錄得約260萬元資金流入瑞聲認購證，周二則錄得約160萬元資金流出。另一方面，上周四至本周一皆錄得資金流入吉汽認購證，合共約1,510萬元，周二則錄得約40萬元資金流出。



投資者如計劃趁低吸納瑞聲好倉，可留意年期約4個月，屬貼價的購證(18394)，行使價53.88元，2019年7月11日到期，實際槓桿5.2倍，行使價47至55元間產品中，槓桿最高之一。



投資者如看好吉汽反彈，貼價的選擇可留意價外幅度不足1%的購證(16894)。以及可留意價外幅度約10%，年期約兩個月的購證(27654)。



吉汽購證16894，行使價14.02元，2019年4月24日到期，實際槓桿7.6倍，貼價、3隻類近條款產品中，槓桿最高。購證27654，行使價15.22元，2019年5月24日到期，實際槓桿6.8倍，行使價14至16元間、兩個月期以上產品中，槓桿最高。



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本產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。投資者在購買認股或牛熊證權證前，應確保本身了解認股權證或牛熊證的性質，詳閱有關上市文件所載的認股證及牛熊證條款及風險因素，並(如有需要)尋求專業意見。莊家可能是唯一報價者。



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