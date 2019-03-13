【即市分析】滙控始終有一定吸引力！

東方產經專欄作者帥哥：港股飄忽不定，不過有一隻重榜股就自己行自己條路，佢就係滙豐控股(00005)，該股自2月公布業績後走勢明顯跑輸大市，近期主要在64至65元反覆整固，究竟吼唔吼得過？



受中美貿易戰打擊，作為國際金融股的滙控業續較預期差都唔意外，反而值得留意往後影響滙控股價的重大因素有幾點：其一是從業績分布可見，亞洲區繼續成為主要盈利貢獻及維持理想增長，加上MSCI增A股比重後，未來外資進入中國市場興趣進一步增加，A股市場近期的升勢亦引證這假設，這有利滙控在亞洲區的部署。



其次，雖然要一隻增長已經咁成熟的個股看來，未來股價大爆發機會好微，惟正是這點增強了防守力，另從估值方面考慮，現價股息率超過6厘，股價績後最深跌到落63.6元已經有承接，暗示該股每次急跌皆有中線資金趁低吸納，支撐股價，故大跌機會較微。



最後，就係英國脫歐因素，英國議會周二否決了英國的脫歐協議，接下來下議院將就是否無協議脫歐進行投票，但考慮到無論是保守黨還是工黨都不傾向硬脫歐，估計下議院會否決硬脫歐，並通過押後脫歐的機會較大，這或短期利好英鎊甚至滙控股價表現。



總括而言，滙控短期波幅唔夠大，要短炒係有難度，不過從上述因素考慮，逢低吸納作為中線投資組合之一員，又確具備一定吸引力，大家不妨諗諗。

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