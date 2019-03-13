國泰燃油對沖再輸14億元　預警今年充滿挑戰

因管理不善在全球最佳航空公司排名榜節節下跌的國泰航空(00293)公布2018年度業績，期內燃油對沖仍未止血，錄得虧損14.45億港元，連續5年累積虧蝕逾256億元。集團主席史樂山預警，今年營商環境仍然充滿挑戰。



儘管公司去年錄得23.45億元盈利，但史樂山承認，面對競爭激烈、油價上升，以及美元走強的不利影響，2019年營運環境依舊困難。



業績報告指出，油價連升10個月，去年國泰航空及港龍航空的燃油成本總額(未計燃油對沖的影響)按年大幅增加31.1%。燃油成本淨額是公司最大的成本，佔去年營業成本30.9%。



再者，香港國際機場的擠塞問題及大中華區的航空管制，亦為公司帶來開支。



史樂山預期，地緣政治紛爭，以及環球貿易局勢緊張帶來不明朗因素，均不利客貨運需求；長途航線經濟客艙的競爭尤其激烈，而營運上的限制將帶來額外成本，這些因素將使客運及貨運業務受到影響。



市場人士亦不看好國泰前景，其中信誠證券聯席董事張智威認為，即使預期未來燃油對沖的負面影響有所緩和，公司仍要面對眾多不明朗因素。基於環球經濟增長減慢，中美貿易摩擦尚未得到解決，國泰貨運業務陰霾未散，該公司貨運量亦已連跌3個月，前景備受挑戰。



另外，國泰客運業務多年來受到廉航打擊，加上即使收購香港快運業務，相信短期內亦難以對國泰帶來貢獻。他重申，不宜對國泰前景存憧憬，更形容其為「雞肋」，建議投資者不如投資中資航空股。

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