歐股個別發展　Adidas挫逾5%

歐洲股市早段升跌不一，英國富時100指數跌0.09%，報7,144點；德國DAX指數跌0.25%，報11,495點；法國CAC指數低開後轉升0.1%，報5,274點。



英國零售股有沽壓，翠豐集團(Kingfisher)跌2.47%；手機零售商Dixons Carphone跌1.28%；馬莎百貨跌0.85%；



運動用品及服裝品牌Adidas第4季虧轉盈，期內公司淨利潤為1.08億歐元；惟股價早段挫5.55%。



德國福士汽車股價升逾1%；此前該公司表示裁員5,000人的計劃有助提升盈利。



【16:04】歐股開市偏軟，英國富時100指數跌0.23%，報7,135點；德國DAX指數跌0.16%，報11,505點；法國CAC指數跌0.1%，報5,264點。



英國首相文翠珊的脫歐協議修訂方案再遭議會否決，周三(13日)議會將就是否在無協議下「硬脫歐」進行表決。



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