【市後重點睇】英鎊升上1.31　道期偏軟

美匯指數企96.9水平，圓匯企111.3；歐元兌美元報1.128，英鎊最新升0.7%至1.314水平。港匯處7.8499。離岸人民幣(CNH)守6.71。金價企1,304元，布油再攻67美元，紐油升上57.2美元水平。道指期貨跌44點。



●市後關注點

-20:30 美國1月耐用品訂單初值，2月生產物價指數(PPI)

-22:00 美國1月營建支出

-22:30 美國能源信息署(EIA)發布政府版原油庫存周報



●英鎊上揚；英國議會將於周三投票，市場預期將排除無協議脫歐的選項。德國則稱已為英無序脫歐做好準備。https://bit.ly/2VWwb4C



-摩根大通稱，按照文翠珊的條款脫歐，依舊是最有可能的結果，但把其可能性從45%下調至35%。至於舉行全國大選的可能性從10%提高至15%；進行新一輪脫歐公投的可能性從15%升至20%。



●恒生指數全日跌113點或0.39%，報28,807點；美團收跌4.8%。https://bit.ly/2T189Uk

-異動股：嘉瑞國際發盈喜，股價午後曾飆55%。

-利亞零售利潤增長22%，末期息17仙。

-中國利郎全年多賺22%，末期連特息共派31仙。

-石四藥盈利增長37%，末期息5仙。

-晶苑國際純利近1.5億美元，末期息8.4港仙。

-國泰燃油對沖再輸14億元，預警今年充滿挑戰。



●A股快報：滬綜指跌33點，創業板指挫逾4%。https://bit.ly/2UEKU4l

-養豬板塊急回，正邦科技、立華股份跌停。

-寧德時代指高端汽車動力電池仍缺貨。



●亞洲股市：3大指數全線跌，日股收挫213點。https://bit.ly/2T1EURn



●歐股開市偏軟，英國富時100指數跌0.23%，報7,135點；德國DAX指數跌0.16%，報11,505點；法國CAC指數跌0.1%，報5,264點。



●【股匯攻略】美股個別發展，暫未能言淡。https://bit.ly/2SXKDYx



●【即市分析】

-體育用品股靜靜起革命。https://bit.ly/2HtsCiB

-滙控始終有一定吸引力！https://bit.ly/2VYMM8f



●【大師午間教路】趁挾升分注加淡倉。https://bit.ly/2T2dAT9



●時代中國：銷售目標續向「千億規模」進發；派息維持30%水平，「舊改」規模將更大。



●港元拆息全線抽高，市場料金管局續接沽盤。

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