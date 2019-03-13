聯通去年盈利飆4.5倍勝預期　末期息13.4分

中國聯通(00762)公布2018年度全年業績，期內收入2,908億元人民幣(下同)，按年增加5.8%，錄得股東應佔溢利101.97億元，按年大增4.5倍；每股盈利0.33元，擬派末期息每股0.134元。收入及盈利皆好過市場預期的2,870億元及80.8億元。



集團表示，受惠於收入持續增長及支出得到良好控制，公司自由現金流再創歷史新高，達475億元；資產負債率由2017年同期的46.8%，進一步下降至41.8%。



期內移動業務實現高效增長，全年移動服務收入達1,651億元，按年增長5.5%，領先於行業平均0.6%的增幅。移動用戶淨增3,087萬戶，按年提升51.8%，總數達3.2億戶。其中，公司4G用戶淨增4,505萬戶，總數達2.2億戶，4G用戶市場份額按年提高1.3個百分點。4G用戶佔移動用戶比例達70%，按年提升超過8個百分點。



期內公司固網寬頻用戶淨增434萬戶，按年提升234%，總數超過8,000萬戶。視頻業務在固網寬頻用戶中的滲透率達到44%，按年提高約9個百分點。固網寬頻接入收入達423億元，按年降幅顯著收窄，基本達到穩定。



展望未來，集團將積極布局備戰5G、持續完善4G、簡化2G/3G網絡。

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