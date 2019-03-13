【fb直播】港股好淡爭持難突破？聽黃偉豪講！

恒指結束兩日反彈，周三(13日)好淡爭持，幾時先有突破？港匯偏弱金管局又接錢，撤資疑雲再起？



中興(00763)最新遭母企計劃減持A股，5G概念長飛光纖光纜(06869)、京信通信(02342)又齊急跌，吸納良機？



資金最愛績優股！中國利郎(01234)去年賺多近23%至7.51億元人民幣、特步(01368)多賺61%至6.57億元人民幣，股價愈升愈有！趁中央力谷內需，呢類股份諗得過？



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