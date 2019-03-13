保誠全年賺逾310億元　按年增26%

保誠(02378)2018年多賺26.06%至30.13億英鎊(約310.63億港元)；新業務利潤增7.21%至38.77億英磅。董事已批准第二次中期普通股息每股33.68便士，全年派息按年增5%至49.35便士。



該集團執行總裁Mike Wells在業績報告上稱，亞洲業務再次帶動強勁財務表現，而去年宣布分拆M&G保誠業務的籌備工作進度良好，未來將進一步加强兩項業務的策略重點。



集團稱股息政策仍維持不變，旨在每年上調派息5%，亦透過投資特定業務範疇賺取可觀回報，以評估日後額外派息可能性。

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