日本央行何時加大寬鬆？睇實美債息及日圓表現

日本經濟數據疲軟以及歐美央行「趨鴿」，引發市場猜測日本央行或將出台更多刺激措施。在日本央行行長黑田東彥示意日圓走強或有可能促使其加大刺激後，這種猜測現已大大升溫。



隨着全球經濟增長風險加劇，基金經理幾乎都預言日圓兌每美元匯率會升至100水平。日圓上次達到這一水平是在2016年8月，當時美日國債息差為1.63個百分點。而當前10年期債息相比相同期限日本債息高出2.64個百分點



鑒於當前日本央行仍將基準國債孳息率目標設在近零水平，市場人士指出，聯儲局可能需在近期鴿調基礎上有更強力的跟進行動，諸如從暫停加息變成降息；這樣美日國債息差才能再度縮窄此水平。



三井住友銀行駐東京首席策略師Daisuke Uno表示，一旦美國經濟前景出現問題，聯儲局政策方向便會發生變化，債息就會下降，而這種狀況也將決定美元兌日圓走勢，但等日本央行採取行動可能還需要一段時間。Uno也預計日圓會升至100，不過要等到2019年底才能達到這一水平。



日圓兌美元最新企111.32水平。





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