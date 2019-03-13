【繁華是罪惡？】南韓生育新低　60歲以上就業破頂

南韓，一個港人旅遊、娛樂目的地之一，不少明星打扮更是年輕人模仿對象。在上世紀與香港、台灣、新加坡並稱為「亞洲四小龍」。時至今日，由於科技發展神速，南韓出口成為了世界經濟「晴雨表」。不過，繁華背後代價不菲，更有年輕人以「罪惡」來形容，或許香港也不遑多讓...



【老人退「憂」】

南韓周三(3月13日)公布了最新2月失業率，雖然自1月的9年高位回落，新增就業職位也創下13個月以來最多，就業情況有所改善。惟若細看，新增職位多屬高齡人士，壯年就業仍持續萎縮。



南韓國家統計局公布，經季節調整後，2月失業率降至3.7%，低於1月的4.4%，新增職位26.3萬個，按年升1%，幅度為2018年1月以來最高。



然而，2月新增就業人口過半數為「銀髮族」，即60歲以上就業人口按年增39.7萬，創1982年有紀錄以來新高。與此同時，壯年就業人口持續減少，即30歲就業人口減少11.5萬、40歲減少12.8萬，顯示該國未能創造較好待遇的工作。



【去年躋身發達國】

若單看上述數據，或許難以理解為何南韓去年能躋身發達國地位。2018年，該國人均收入突破3萬美元，總額達3.1萬美元(約24萬港元)，較2017年增加5.4%，為全球超過5,000萬人口的國家之中，第7個人均收入達3萬美元，成功躋身發達國之列。



不過，當地媒體並不興奮，反而報道國民對此感受不深，主因是家庭收入增長速度較政府、企業收入緩慢，收入的實質購買力也不斷下降，年輕人難覓出路，怨氣甚重。



【年輕人怕了生育】

面對生活逼人，老人家也未能退休，年輕人怎夠膽生育？根據官方數字顯示，南韓2018年生育率再創新低，首次跌至1以下，反映愈來愈多已婚家庭不願養育兒女，甚至有女性認為，社會競爭太激烈，把孩子帶來這世界是「罪惡」。



統計顯示，南韓2018年生育率跌至0.98，遠低於維持人口穩定所需的2.1，為自1970年開始搜集數據以來，首次跌至低於1。回看2017年生育率為1.05，當時已創新低，可惜只有更低。



南韓現有人口約5,100萬，若按此推算，原本估計人口將由2028年開始(即9年後)下滑，但目前可能在2028年前就減少了。



當地媒體訪問了一名34歲女性，直言：「把孩子帶來這個世界是罪惡，這個社會太過競爭，我不認為讓任何一個孩子經歷這體制是對的事。」或許這亦是不少人的寫照。



【南韓暗淡 全球也淡】

值得一提的是，南韓除了年輕人不願生育，老年人退休無期外，其經濟狀況也是全球指標。隨着經濟發展，該國出口早就被視為「全球經濟晴雨表」，皆因南韓產品的入口國當中，中國約佔24.78%、美國約佔12%、歐盟約佔8.14%，以及日本亦佔了4.67%，這四大經濟體的經濟總和就已佔了全球67%。



回顧歷來金融危機發生之前，無論是1998年亞洲金融風暴、2000年科網泡沫、2008年金融海嘯等，南韓出口按年增速均先行回落，成為前瞻指標。



目前糟糕的是，南韓出口已連縮4個月，2月更跌11.1%，如此高速的跌勢是僅次於2008年金融海嘯，尤其反映中國經濟放緩。故此，絕不要輕視接下來可能發生的全球經濟風暴。(本文附圖)

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