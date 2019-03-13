粵運交通披露春運收入有增長

粵運交通(03399)公布，於春運期間，「粵運能源」自營油站實現累計油品銷量約18,646噸，按年增長約54.04%。累計實現營業額約1.68億元人民幣(下同)，按年增加約47.37%。剔除於2018年新建油站增量影響，實現累計油品銷量按年增加約25.4%。實現營收按年增長約19%。



同時，於春運期間，「樂驛」高速公路服務區自營便利店累計營業額約9,910.06萬元，按年增長約6.37%，日均單店營業額逾1.2萬元。此外，大槐服務區東區已於2019年2月1日開啟試營運，整體招商出租率達88%，基本符合預期。



另外，於春運期間，集團自營班線車輛日均投入運力3,041台，按年增加約4.86%，累計實現營業額約2.9億元，按年增加約3.7%。此外，平均班次營業額約783.18元，按年增加約14.2%，平均客票單價按年增幅約6.2%。

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